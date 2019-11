Arcelor wil Ilva-fabriek teruggeven aan Italië

Natuurlijk gaat Europa aan kracht verliezen, daar zullen de Amerikanen, Russen en de Chinezen wel voor zorgen. Die verzwakking is al 'n hele tijd bezig, en daar komt bovenop nog de handelsoorlog en de Brexit. Alleen een verenigd Europa zou 'n vuist kunnen maken t/o de VS en China en Rusland. Maar neen, sommigen willen liever terug naar dat lappendeken van kleine Europese landen van voor de EU in de hoop hun eigen nationale indentiteit ooit te kunnen terugkrijgen , om vervolgens platgewalst te worden door de drie voor vernoemde grootmachten. Zolang het verdeeld blijft zit Europa tussen hamer en aanbeeld. Rest dan alleen nog te kiezen tussen de pest en de cholera. En maar blijven lullen over stikstof, milieunormen, de O rente, migratie, enz enz. En dit het liefst van al in 'n overtreffende spectaculaire overdrijving .