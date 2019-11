'Resultaat Aperam onder druk'

Gepubliceerd op | Views: 583

AMSTERDAM (AFN) - Roestvrijstaalproducent Aperam heeft in het derde kwartaal naar verwachting een lager resultaat behaald dan in de voorgaande periode. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf had bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal al gezegd dat in het derde kwartaal het resultaat lager zou uitvallen. Aperam opent woensdag de boeken.

Volgens consensus van analistenschattingen die Aperam zelf heeft opgesteld komt het bedrijfsresultaat uit op bijna 70 miljoen euro. In het tweede kwartaal was dit 95 miljoen euro. Aperam zei toen last te hebben van ongunstige marktomstandigheden, mede door dumping van goedkoop staal in Europa.

Op basis van een analistenconsensus opgesteld door Bloomberg wordt voor de omzet een bedrag voorspeld van 980 miljoen euro. Dat was bijna 1,1 miljard euro in de voorgaande periode.