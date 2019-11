Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft naar verwachting in het derde kwartaal een flink lager bedrijfsresultaat behaald dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst. De resultaten komen donderdag voor opening.

De consensus voor het bedrijfsresultaat (ebitda), de belangrijkste winstgraadmeter bij ArcelorMittal, ligt op 930 miljoen dollar. In het tweede kwartaal was het resultaat bijna 1,6 miljard dollar. De grootste staalproducent ter wereld had toen gezegd last te hebben van uitdagende omstandigheden op de staalmarkt en concurrentie van goedkoop buitenlands staal in Europa. Ook kampt het in Amsterdam genoteerde bedrijf met hogere grondstofkosten.

Volgens een analistenconsensus opgesteld door persbureau Bloomberg zou de omzet uitkomen op 17,2 miljard dollar. In het tweede kwartaal was dit 19,3 miljard dollar.