'Alcohol in Azië blijft moeilijk voor B&S'

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: Azië, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van B&S in de eerste negen maanden van het jaar was iets hoger dan verwacht. Dat concludeert een analist van ING, die wel wijst op de aanhoudende problemen met alcoholverkopen in Azië.

De omzet steeg met 17 procent tot 1,4 miljard euro. Dat was "een tikje" hoger dan de verwachting van ING. Eerder dit jaar wees B&S al op de negatieve gevolgen van de handelsoorlog en van de protesten in Hongkong op zijn drankverkopen in Azië. Die houden ook aan in het vierde kwartaal, normaliter een periode met hoge drankverkopen, wat de resultaten zal raken.

ING houdt vast aan zijn koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 20,50 euro. B&S stond omstreeks 10.20 uur 3,9 procent lager op 10,90 euro.