Het blijven toch uiterst merkwaardige tijden. De ene na de andere Purchase Managers Index wijst op krimp van de industrie.



PMI industrie V.S. KRIMP

PMI industrie Azië KRIMP

PM industrie Euopa KRIMP



Maar welke informatie ook beschikbaar komt, de beurzen stijgen.



Dat komt vrijwel zeker doordat de centrale banken zich constant mengen in de financiële markten. Daardoor geven de financiële markten geen realistisch beeld meer van hoe de economie er voor staat.



We willen gewoon niet meer accepteren dat de economie cyclisch is. Er wordt massaal geld gedrukt om de economie te stimuleren. Totdat het een keer gigantisch mis gaat.



Een mooie illustratie geeft de balans van de FED.