'Resultaten Vopak in lijn'

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van tankopslagbedrijf Vopak in het derde kwartaal liggen in lijn met de verwachtingen. Dat laat KBC Securities weten in een reactie.

KBC gaf aan het positief te vinden dat de meeste voorbereidingen voor nieuwe regels rond stookolie zijn afgerond en in het vierde kwartaal zullen bijdragen aan de omzet. Verder heeft Vopak door de desinvesteringen van terminals voldoende slagkracht om volgend jaar zijn investeringen voor verdere groei te doen, aldus de Belgische bank.

Het advies voor Vopak staat op accumulate, met een koersdoel van 47 euro. Het aandeel noteerde maandag kort na opening 2,1 procent lager op 48,52 euro. Daarmee was het de grootste daler in de AEX-index.