PostNL onderuit op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.002

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel van postbedrijf PostNL ging maandag in de uitverkoop op het Damrak na een tegenvallend handelsbericht. De Amsterdamse aandelenbeurs begon met winst. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor optimisme bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 583,35 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 876,36 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

PostNL raakte 9 procent kwijt bij de middelgrote bedrijven. De overname van rivaal Sandd drukte duidelijk op de resultaten van het post- en pakketbedrijf. PostNL liet tevens weten zijn tarieven voor het versturen van post en pakketten volgend jaar te verhogen. Vopak verloor 1,7 procent in de AEX. Het tankopslagbedrijf wist in het derde kwartaal de omzet op peil te houden, bij een lagere bezettingsgraad van zijn opslagtanks.