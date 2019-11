Winstdaling voor Saudi Aramco

Gepubliceerd op | Views: 1.373

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft in de eerste negen maanden van het jaar de winst stevig zien dalen. Ook de omzet viel terug, zo bleek maandag uit een korte verklaring die de onderneming op zijn website publiceerde.

Een concrete reden voor de daling werd in het cijferbericht niet gegeven. Wel had de onderneming in de meetperiode te maken met aanvallen van drones op olie-installaties en lagere olieprijzen. Saudi Aramco zette een resultaat in de boeken van 68,2 miljard dollar, tegen 83,1 miljard dollar een jaar eerder. De omzet zakte van 233 miljard dollar naar 217 miljard dollar.

Zondag kreeg Saudi Aramco groen licht voor een beursgang. Op de financiële markten werd lang uitgekeken naar die mededeling. Saudi Aramco gaf nog geen precies tijdspad en ook het uitgiftevolume van de aandelen staat nog open. In Arabische media wordt de datum van 11 december genoemd.