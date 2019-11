Neways roept aandeelhouders bijeen

Gepubliceerd op | Views: 757

SON (AFN) - Neways Electronics roept zijn aandeelhouders op 18 december bijeen voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de nieuwe bestuursvoorzitter Eric Stodel. Daar zullen de aandeelhouders worden geïnformeerd over de voorgenomen benoeming per 1 januari 2020.

Topman Huub van der Vrande, die zestien jaar aan het roer staat bij de producent van elektronische componenten, maakte vorige maand bekend dat hij eind dit jaar vertrekt. Hij blijft op de achtergrond wel bij Neways betrokken. Stodel heeft verschillende leidinggevende functies vervuld bij onder meer Flextronics, Driessen en B/E Aerospace. Zijn meest recente functie was topman van Marinoffs.