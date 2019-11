Vopak houdt omzet op peil

Gepubliceerd op | Views: 309

ROTTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het derde kwartaal de omzet op peil weten te houden, bij een lagere bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Het resultaat ging wel omhoog.

De omzet kwam uit op 312,4 miljoen euro tegen 311,4 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) bedroeg 202,4 miljoen euro. Dat was 182,7 miljoen euro een jaar terug. Op nettobasis verscheen een bedrag van ruim 91 miljoen euro. Een jaar eerder stond er meer dan 70 miljoen euro onder de streep.

De bezettingsgraad lag in het afgelopen kwartaal op 82 procent. Dat was in het tweede kwartaal van dit jaar nog 84 procent en een jaar eerder 86 procent. Vopak gaf aan dat de voorbereidingen voor de nieuwe regels rond uitstoot van zwavel door rederijen die per 1 januari ingaan, grotendeels zijn afgerond. Vanaf het vierde kwartaal zullen die voorbereidingen de omzet gaan ondersteunen, aldus Vopak.

Investeringen

Het bedrijf zette zo'n 40 miljoen euro opzij voor bijvoorbeeld nieuwe pijpleidingen en pompen om brandstoffen met een hoog en laag zwavelgehalte te kunnen scheiden of eventueel mengen. Topman Eelco Hoekstra had al gezegd dat de bezettingsgraad in het vierde kwartaal zou gaan toenemen. Opslagtanks die voldoen aan de nieuwe regelgeving zijn maanden vooruit geboekt, verklaarde Hoekstra in september.

Onlangs rondde Vopak de desinvestering van terminals in Amsterdam en Hamburg af en werd de verkoop aangekondigd van de terminal in het Spaanse Algeciras. Daarnaast werkt Vopak aan een prestatieverbeteringsprogramma dat waarschijnlijk grotere besparingen oplevert dan de eerder uitgesproken verwachting.

Wereldwijde portfolio

Daarnaast blijft Vopak investeren in de groei van zijn wereldwijde portfolio van terminals in 2020 en daarna. Voor volgend jaar rekent de onderneming uit Rotterdam op investeringen van 300 miljoen tot 500 miljoen euro. In het handelsbericht kondigde Vopak aan zijn terminal in Antwerpen uit te breiden, terwijl ook een terminal in Mexico wordt vergroot.

Verder gaat het bedrijf in Qinzhou, in het zuidwesten van China, een samenwerkingsverband aan voor een terminal met een initiële capaciteit van 290.000 kubieke meter die medio 2021 in gebruik moet worden genomen. Vopak krijgt in dat samenwerkingsverband een belang van 51 procent.