Sandd-deal drukt op bedrijfsresultaat PostNL

Gepubliceerd op | Views: 1.216

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft zijn winstverwachting voor dit jaar neerwaarts bijgesteld als gevolg van de overname van rivaal Sandd. Het bedrijf noemt daarvoor "de eerste financiële effecten" van de overname als reden, maar gaf verder nog geen details. Verder kampt het post- en pakketbedrijf in sommige segmenten van zijn pakketdiensten met tragere groei.

Het postbedrijf gaat nu uit van een zogeheten onderliggend cash bedrijfsresultaat van 150 miljoen tot 180 miljoen euro. Eerder rekende PostNL op een bedrag tussen de 170 miljoen en 200 miljoen euro. De onderneming had al wel eerder gemeld dat naast de overnameprijs van 105 miljoen euro voor Sandd ook voor 25 miljoen euro aan overige vorderingen zouden worden overgenomen.

In het lopende kwartaal rekent PostNL op een negatief Sandd-effect van 15 miljoen tot 25 miljoen euro. De overname van Sandd, waar het van de minister eerder groen licht voor kreeg, is ondertussen afgerond. De integratie van de activiteiten van Sandd gaat in december van start en moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

Kwartaal

PostNL sloot het kwartaal af met een omzet van 636 miljoen euro, hetgeen 2 miljoen euro minder is dan een jaar eerder. Op de financiële markten werd door de bank genomen rekening gehouden met een omzetstijging. Het onderliggende cash bedrijfsresultaat steeg met 2 miljoen euro naar 25 miljoen euro. Tegenover de daling van de postvolumes met 10,6 procent stond een stijging van de pakketvolumes van 11 procent.

De winst uit voortgezette activiteiten kwam in de meetperiode op 13 miljoen euro. Verder realiseerde PostNL in de voorbije maanden 9 miljoen euro aan kostenbesparingen. De tragere groei van de pakkettendivisie drukt volgens PostNL-baas Herna Verhagen op de marges.