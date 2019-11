Post én pakket versturen wordt duurder

Gepubliceerd op | Views: 967

DEN HAAG (AFN) - Een postzegel voor een brief binnen Nederland wordt volgend jaar 4 cent duurder. De prijs stijgt van 87 cent naar 91 cent. Ook het versturen van pakketjes gaat voor het eerst in 5,5 jaar in prijs omhoog.

De prijzen voor postbezorging stijgen al jaren. Dat is volgens het bedrijf nodig om de dienst rendabel te houden vanwege de dalende postvolumes. Een zegel voor het buitenland gaat 1,50 euro kosten, 5 cent meer dan nu. Ook de prijs voor een decemberzegel gaat met 5 cent omhoog, tot 0,82 euro.

Het verzenden van een pakket wordt 4,3 procent duurder. De prijs gaat van 6,95 euro naar 7,25 euro. PostNL zegt met de diverse prijsstijgingen ruim onder de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde maximale stijging te blijven.