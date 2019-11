'Alarm over moeilijk verhandelbare beleggingen'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - De Europese financiële toezichthouder Esma neemt maatregelen om meer ongelukken met moeilijk verhandelbare fondsbeleggingen te voorkomen. Nu kunnen regels door toezichthouders in verschillende landen anders worden geïnterpreteerd. Die gaten wil de beurswaakhond dichten, zegt Esma-voorzitter Steven Maijoor tegen Het Financieele Dagblad.

De maatregelen van Esma komen nadat er problemen zijn ontstaan bij enkele grote Europese beleggingsfondsen, een markt die snel groeit en een omvang heeft van circa 10.000 miljard eurod. Beleggers vroegen massaal hun geld terug, maar veel belegd vermogen zat vast in moeilijk verkoopbare beleggingen zoals bedrijfsobligaties, vastgoed en andere beleggingen buiten de beurs om.

De problemen die daardoor ontstonden kunnen het financiële systeem in gevaar brengen, zegt Maijoor, die toezichthouder is van alle financiële toezichthouders zoals de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). "Het is van belang dat we waakzaam zijn", zo gaf hij aan.