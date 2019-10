Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa kleurden graadmeters groen. Minder dan verwachte banencijfers uit de Verenigde Staten stuwden gek genoeg het sentiment. Op de financiële markten wordt namelijk meer en meer rekening gehouden met een renteverlaging door de Amerikaanse koepel van centrale banken. Eerder deze week volgde al een reeks tegenvallende cijfers uit de VS.

De AEX-index sloot 1,1 procent hoger op 564,59 punten. De MidKap kreeg er 1 procent bij tot 811,43 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt werden tot 1,2 procent hoger gezet.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was betaalbedrijf Adyen met een winst van 3,6 procent. Alle hoofdfondsen sloten de sessie in het groen. ABN AMRO, dat naar verluidt buiten het eigen bedrijf zoekt naar een nieuwe bestuursvoorzitter, was de minst sterke stijger. Het aandeel steeg 0,2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap stond Air France-KLM (plus 3 procent) in de kopgroep. Vanuit Frankrijk klonk kritiek op de belangen die de Nederlandse staat heeft in zowel KLM als moederbedrijf Air France-KLM. Volgens het hoofd van de instantie die Franse staatsbelangen beheert, zorgt de huidige situatie voor onbalans en moet Nederland een keuze maken.

Groothandelsbedrijf Sligro (plus 0,4 procent) stond bij de kleine bedrijven in de belangstelling. Het bedrijf roept vleeswaren terug na een listeriabesmetting bij toeleverancier Offerman. De handel in aandelen van het Belgische moederbedrijf Ter Beke van het vleeswarenbedrijf werd in Brussel stilgelegd, na een koersval van bijna 9 procent.

Apple

Europese toeleveranciers van Apple waren in trek na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern de productie van zijn nieuwste iPhones heeft opgeschroefd vanwege een sterke vraag naar de toestellen. Dialog Semiconductor won 4,3 procent en AMS dikte 2,1 procent aan.

Volkswagen verloor 1,4 procent in Frankfurt. De automaker kijkt of branchegenoten willen samenwerken op het vlak van elektrische auto's om kosten te delen.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,0990 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 52,94 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 58,47 dollar per vat.