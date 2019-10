EDF stelt herstructurering paar maanden uit

Gepubliceerd op | Views: 0

PARIJS (AFN) - Het herstructureringsplan van het Franse nutsbedrijf EDF is met een paar maanden uitgesteld. Het bedrijf wil onder meer wachten op de een bredere hervorming van de regelgeving alvorens in te grijpen binnen eigen gelederen. Dat meldde EDF-baas Jean-Bernard Lévy in een brief die werd ingezien door persbureau Reuters.

De Franse overheid had er eerder bij EDF op aangedrongen om nog dit jaar met maatregelen te komen. EDF gaat gebukt onder een grote schuldenlast. Op het idee om de kernenergieactiviteiten af te splitsen kwam onder meer hevige kritiek van personeel.

Volgens Lévy heeft een reorganisatie geen nut als er niet wordt getornd aan de regelgeving. Voorwaarden voor de ingrepen zouden nog niet met Frankrijk en de Europese Commissie zijn besproken. Lévy verwacht binnen een paar maanden opheldering.

EDF exploiteert 58 nucleaire reactoren in Frankrijk, goed voor driekwart van de elektriciteitsbehoefte. Volgens vakbonden zou een herstructurering van het bedrijf de Franse energiezekerheid in gevaar brengen. De vakbewegingen dreigden met meer stakingen als het plan niet voor 10 oktober wordt ingetrokken.