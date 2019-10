Groene koersenborden in Europa

Gepubliceerd op | Views: 351

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden vrijdagmiddag hoger. Beleggers houden er steeds meer rekening mee dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente dit jaar nog een keer verlaagd na een tegenvallend banencijfer uit de Verenigde Staten. Dat cijfer volgde op een reeks van andere tegenvallende macrocijfers eerder deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de opening op Wall Street 0,9 procent hoger op 563,58 punten. De MidKap kreeg er 1 procent bij tot 811,22 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt werden tot 1 procent hoger gezet.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was betaalbedrijf Adyen met een winst van 3,2 procent. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler met een min van 0,7 procent.

ABN AMRO

ABN AMRO daalde 0,3 procent. De Telegraaf meldde dat de bank de nieuwe bestuursvoorzitter opnieuw van buiten het bedrijf haalt. De bank heeft de geplande onthulling van de opvolger van vertrekkend topman Kees van Dijkhuizen wel vooruitgeschoven vanwege het witwasonderzoek bij de bank. De presentatie stond voor medio oktober gepland, maar wordt mogelijk met twee maanden verzet.

Sterkste stijger in de MidKap was postbedrijf PostNL met een plus van 2,8 procent. Beursintermediair Flow Traders stond onderaan met een min van 3,1 procent.

Sligro

Groothandelsbedrijf Sligro (plus 0,8 procent) stond bij de kleine bedrijven in de belangstelling. Het bedrijf roept 160 soorten vleeswaren terug na een listeriabesmetting bij toeleverancier Offerman. De handel in aandelen van het Belgische moederbedrijf Ter Beke van het vleeswarenbedrijf werd in Brussel stilgelegd. Dat gebeurde automatisch nadat de koers in korte tijd circa 9 procent was gedaald.

Europese toeleveranciers van Apple waren in trek na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern de productie van zijn nieuwste iPhones heeft opgeschroefd vanwege een sterke vraag naar de toestellen. Dialog Semiconductor won 4,1 procent en AMS dikte 2 procent aan.

Vertrek bij BP

BP klom bijna 2 procent in Londen. Topman Bob Dudley vertrekt op 4 februari 2020, tijdens de presentatie van de jaarcijfers, bij het Britse olie- en gasconcern. De scheidend topman stond negen jaar aan het roer van de energiereus en begon tijdens de nasleep van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.

De euro was 1,0967 dollar waard, tegen 1,0990 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 53,05 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 58,67 dollar per vat.