Gepubliceerd op | Views: 1.222

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de laatste sessie van de week begonnen. Beleggers verwerkten een minder dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat wakkerde de zorgen over de staat van de economie verder aan, na een reeks van slechte macrocijfers eerder deze week. De markten kijken hoopvol naar de Federal Reserve die mogelijk snel beslist om de rente te verlagen.

Het credo 'slecht nieuws is goed nieuws' zorgde er mede in de openingsminuten voor dat de leidende Dow Jonesindex 0,5 procent won tot 26.339 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,5 procent tot 2925 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 7915 punten.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. Het sentiment op Wall Street kreeg eerder deze week een flinke knauw door zeer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie. Later kwamen daar nog een teleurstellende gegevens over de dienstensector bovenop. In een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later op vrijdag zal naarstig naar opmerkingen over het toekomstige rentebeleid worden gezocht.

Apple won in de vroege handel 1,6 procent. Het technologieconcern heeft de productie van zijn nieuwste iPhones opgeschroefd vanwege een sterke vraag.