Sligro roept 160 waren terug om listeriazaak

VEGHEL (AFN) - Groothandel Sligro heeft 160 productsoorten teruggeroepen bij klanten als gevolg van de listeriakwestie bij vleeswarenproducent Offerman. Bij hoeveel klanten dat nodig was, wil een woordvoerder niet kwijt.

De zegsman voegt eraan toe dat Sligro sinds donderdagavond drukdoende is om volledig zeker te stellen dat alle door het bedrijf geleverde producten veilig zijn. Dat is volgens hem gebruikelijk bij elke terugroepactie.

Hoe hoog de kosten zijn die met deze terugroepactie gepaard gaan, is nog lang niet duidelijk. "In deze fase kijk je daar niet naar", aldus de woordvoerder. "Dat is niet eens van secundair maar van tertiair belang."