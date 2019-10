Banengroei VS minder dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 2.561 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september wat minder sterk toegenomen dan verwacht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 136.000 banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op 145.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De banengroei in augustus werd naar boven bijgesteld tot 168.000, van een eerder gemelde 130.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid in 's werelds grootste economie zakte naar 3,5 procent, van 3,7 procent een maand eerder. Daarmee ligt de werkloosheid op het laagste niveau sinds eind 1969. Het gemiddelde uurloon was onveranderd op maandbasis. Economen hadden hier in doorsnee op een toename van 0,2 procent gerekend.

In de industrie gingen vorige maand 2000 arbeidsplaatsen verloren. Eerder deze week maakte marktonderzoeker ISM al bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in september flink is afgezwakt, vooral vanwege de aanhoudende handelsspanningen tussen China en de VS die het vertrouwen onder fabrikanten ondermijnen. Ook in de dienstensector in de VS gaan de zaken minder.

Rentebeleid Federal Reserve

Het maandelijkse banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Door de zwakkere economische cijfers neemt de druk op de Fed toe om de rente verder te verlagen, na twee renteverlagingen in de afgelopen maanden. Later deze maand is er een nieuwe beleidsvergadering van de centrale bank.

ING-econoom James Knightley wijst er in een reactie op dat het tegenvallend banenaantal in september in combinatie met een vertraging van de loongroei suggereert dat de fundamenten die de Amerikaanse consumentenuitgaven ondersteunen niet zo sterk zijn als gehoopt. "Al met al lijkt het erop dat de Fed moet ingrijpen met meer beleidsversoepeling om de economie te ondersteunen", aldus Knightley. "Momenteel voorspellen we een renteverlaging in december met een verdere renteverlaging in het eerste kwartaal van volgend jaar."