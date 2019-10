'Zorgen over ontbreken clearingregels na brexit'

Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen over het ontbreken van clearingregels na de brexit. Volgens de belangenorganisatie is er op dit moment in Europa geen goed alternatief voor clearing door London Clearing House dat 97 procent van de wereldwijde derivatenclearing verzorgt.

Het equivalentiebesluit van de Europese Commissie loopt op 30 maart 2020 af. Dit besluit regelt de toegang voor de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde centrale tegenpartijen voor het clearen van derivatentransacties na een eventuele no-dealbrexit.

Een eventueel alternatief voor de toegang moet drie maanden van tevoren bekend zijn, omdat het drie maanden kost om een derivaat te sluiten en vervolgens te clearen en af te wikkelen. Mocht Groot-Brittannië op 31 oktober de EU verlaten met een deal, dan blijft de huidige toegang van het land tot zijn grootste exportmarkt voor financiële diensten waarschijnlijk doorgaan tot eind 2020.

Zonder een deal vrezen Britse financiële instellingen dat nieuwe EU-regels, die naar verwachting in de komende maanden in werking zullen treden, niet meteen door het Britse parlement worden aangenomen. Dit leidt tot ongelijkwaardigheid, oneerlijke concurrentie of onvoldoende consumentenbescherming én een mogelijke blokkering tot de EU, aldus het verbond.