Cabinevakbond VNC stelt KLM ultimatum

AMSTERDAM (AFN) - Cabinevakbond VNC geeft KLM vier dagen de tijd om met een beter cao-voorstel te komen. De bond wil dat de luchtvaartmaatschappij tegemoetkomt aan zijn eisen over loonsverhoging en looptijd van de cao. Gebeurt dat niet, dan begint VNC dinsdag met acties.

In eerste instantie maakt VNC het duurder voor KLM om vluchten uit te voeren waarbij het cabinepersoneel de cao overtreedt op het gebied van werkduur of rusttijden. Daar moet de bond toestemming voor verlenen in ruil voor compensatie voor het personeel. Vanaf dinsdag de 15e stopt VNC helemaal met het zogeheten 'motiveren'. De bond heeft ook een actiecomité opgericht om vervolgacties voor te bereiden.

De VNC-leden stemden donderdag het bereikte onderhandelingsresultaat weg. Ze vinden een salarisverhoging van 7 procent in drie stappen te mager. VNC-bestuurder Chris van Elswijk benadrukt dat het KLM-personeel in de jaren dat het minder ging niet te beroerd was om zich naar die situatie te schikken. Met de winsten van KLM de voorbije jaren valt volgens hem het huidige loonbod niet uit te leggen aan personeel.

Ledenraadpleging

Tijdens de ledenraadpleging werd ook gerept over de vermeende salarisverhoging van KLM-baas Pieter Elbers van 9,5 procent. Het personeel vindt het raar dat hij een grotere verhoging krijgt dan er mogelijk is voor andere werknemers.

Van Elswijk benadrukt dat VNC louter naar de belangen van het cabinepersoneel kijkt. Hij wil de kwestie ook los zien van het honderdjarig jubileum van KLM. "Het zou prettig zijn geweest dat KLM voordat het de slingers ophangt, een principeakkoord zou hebben bereikt."