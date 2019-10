Nog meer premies voor topbestuurders Nyrstar

Gepubliceerd op | Views: 988

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische zinksmelter Nyrstar roept op 5 november aandeelhouders bijeen in Antwerpen. Zij zullen onder meer stemmen over de jaarcijfers 2018, die een nettoverlies van 1,3 miljard euro laten zien, en over nog eens bijna 300.000 euro aan premies voor topbestuurders van de vennootschap.

De cijfers hebben betrekking op de vennootschap Nyrstar. Die omvat de kleine aandeelhouders van Nyrstar, die sinds de overname door Trafigura nog maar een belang hebben van 2 procent in de operationele activiteiten van de zinkgroep. Het nettoverlies van 1,3 miljard euro, tegen een verlies van 15 miljoen euro in 2017, is het gevolg van die overname. De vennootschap boekte een waardevermindering van ruim 1,2 miljard euro op financiële vaste activa.

De vennootschap zal de aandeelhouders ook vragen om het remuneratieverslag goed te keuren. Daarin staan een reeks "retentievergoedingen" voor zes toplui, als dank voor hun aanblijven tijdens de redding van het concern. Daarbij ook voorzitter Martyn Konig die 820.000 euro kreeg. Daarnaast moeten de aandeelhouders ook stemmen over nog eens extra vergoedingen. Voorzitter Konig en onafhankelijk bestuurder Jane Moriarty zouden 146.000 euro elk krijgen "gezien de aanzienlijke tijd en inspanning die ze specifiek hebben besteed aan de implementatie van de herstructurering".

Ook andere topbestuurders van Nyrstar kregen flinke extra vergoedingen voor het aan boord blijven tijdens de redding. Het ging onder meer om de onlangs vertrokken bestuursvoorzitter Hilmar Roode die 1,3 miljoen euro kreeg.