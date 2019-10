Bob Dudley vertrekt bij energiereus BP

Gepubliceerd op | Views: 17

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Topman Bob Dudley van het Britse olie- en gasconcern BP vertrekt bij het bedrijf. De scheidend topman stond negen jaar aan het roer van de energiereus en begon zijn aanstelling middenin de nasleep van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.

Dudley vertrekt op 4 februari 2020 bij bekendmaking van de cijfers over het voorgaande jaar. Vervolgens gaat de 64-jarige Amerikaan per 31 maart met pensioen, na een veertigjarige carrière bij BP. Dudley wordt opgevolgd door Bernard Looney, die momenteel directeur is van Upstream, de divisie voor exploratie en winning van olie. Lamar McKay die momenteel plaatsvervangend topman is, krijgt per direct de verantwoordelijkheid om voor een soepele machtsoverdracht te zorgen.