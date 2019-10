'Banenrapport VS in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 401 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag met winst te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk hoger beginnen. De markten kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed).

Op het Damrak staat ABN AMRO in het nieuws. De Telegraaf meldde dat de bank de nieuwe bestuursvoorzitter opnieuw van buiten het bedrijf haalt. De bank heeft de geplande onthulling van de geheimgehouden naam wel vooruitgeschoven vanwege het justitiële witwasonderzoek bij de bank. Volgens de krant stond de presentatie van de opvolger van vertrekkend topman Kees van Dijkhuizen voor medio oktober gepland. Mogelijk wordt dit met twee maanden verzet.

Ook gaat de aandacht uit naar KPN. De bonus voor vertrekkend financieel bestuurder Jan Kees de Jager van het telecomconcern valt bij de Vereniging Effectenbezitters (VEB) niet in goede aarde. De beleggersvereniging heeft volgens De Telegraaf kritiek op de vertrekbonus van ruim 650.000 euro, omdat De Jager uit eigen beweging vertrekt bij het telecomconcern.

Cao-voorstel KLM verworpen

Leden van cabinevakbond VNC hebben het cao-voorstel van KLM verworpen. Met name het loonbod van KLM in combinatie met de looptijd was voor de cabinemedewerkers te mager. De cabinebond is de grootste van de acht vakbonden bij KLM. Met de afwijzing lijken acties onvermijdelijk.

De Aziatische beurzen lieten vrijdag een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent in de min. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China.

Koersen

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index won 0,1 procent tot 558,50 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 803,24 punten. De beurs in Londen daalde 0,7 procent en Parijs won 0,3 procent. In Frankfurt bleef de beurs dicht. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 26.201,04 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent en de technologiegraadmeter klom 1,1 procent.

De euro was 1,0972 dollar waard, tegen 1,0990 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,66 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 57,92 dollar per vat.