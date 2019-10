'Vervolging dreigt voor meer bestuurders ING'

Gepubliceerd op | Views: 1.287

AMSTERDAM (AFN) - Naast ING-topman Ralph Hamers dreigt voor meer bestuurders of oud-bestuurders van de bank vervolging om de witwasaffaire van vorig jaar. Zakenman Sam van Doorn wil een procedure starten waarmee via het gerechtshof vervolging van individuele bankiers kan worden afgedwongen, bevestigt zijn advocate na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Eerder werd bekend dat klachten over het niet vervolgen van ING als bedrijf en Hamers door het gerechtshof ontvankelijk werden verklaard. Van Doorn had zo'n klacht via een zogeheten artikel-12-procedure tegen heel ING ingediend. De klacht over het niet vervolgen van Hamers kwam van financieel activist Pieter Lakeman.

De twee parallelle beslissingen door de rechters leiden er nu toe dat Van Doorn eenzelfde juridische procedure wil beginnen tegen individuele bankiers van ING, legt zijn raadsvrouw uit. Het gaat om personen die worden genoemd in een aangifte die Van Doorn in maart tegen ING deed.

ING kreeg vorig jaar een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het OM aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Dat laatste was zeer tegen de zin van verschillende partijen, onder wie Van Doorn en Lakeman. Nu hun klachten ontvankelijk zijn verklaard, hebben ze een eerste horde genomen in de poging ING alsnog voor het strafbankje te krijgen.