Transactiewaarde Euronext duidelijk gestegen

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in september met ruim 11 procent gestegen op jaarbasis. In doorsnee werd er voor ruim 8,3 miljard euro per dag gehandeld op de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Dublin. Dat liet de beursexploitant weten.

Ten opzichte van augustus nam het handelsvolume met bijna 35 procent toe. De handel in indexfondsen (etf's) had in september een gemiddelde dagelijkse transactiewaarde van 216 miljoen euro. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder en bijna 21 procent meer dan een jaar eerder.