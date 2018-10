Stern vindt financieel topman in eigen huis

Gepubliceerd op | Views: 404

AMSTERDAM (AFN) - Finus Porsius is aangesteld als de nieuwe financieel directeur van Stern Groep. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde mobiliteitsconcern bekend. Porsius neemt de taken over van Arthur Swijter die recent terugtrad.

Porsius is sinds 2004 in dienst van Stern. Als groepscontroller was hij al lange tijd nauw betrokken bij de financiële huishouding van het bedrijf. Ook speelde Porsius volgens Stern een belangrijke rol bij de financiering van de vennootschap, onder meer bij wijzigingen in de leaseportefeuille en bij vastgoedtransacties.