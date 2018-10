Flinke min voor beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 1.814

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een stevig verlies gesloten. Ook elders in Europa waren verliezen op de koersborden te zien. De aandelenhandel stond onder druk door de stijgende rentes. Op het Damrak was verzekeraar Aegon een winnaar na een schikking in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent in de min op 544,12 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 783,51 punten. Londen en Parijs leverden tot 1,5 procent in. De Duitse DAX-index hield de schade beperkt met een verlies van 0,4 procent.

Aegon behoorde tot de koplopers in de AEX met een winst van 1,5 procent. Transamerica, een Amerikaanse dochter van Aegon, heeft een geschil over levensverzekeringen in de VS geschikt voor 195 miljoen dollar. Volgens de verzekeraar wordt hiermee zowel voor klanten als voor Transamerica de onzekerheid over lopende rechtszaken weggenomen.

Nieuwe poging

ArcelorMittal leverde 0,7 procent in. Het staalconcern mag van de hoogste rechter in India een nieuwe poging doen om de Indiase branchegenoot Essar Steel in te lijven. Ook rivaal Numetal mag nog een bod uitbrengen. Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met verliezen tot 4 procent.

Bij de kleinere bedrijven maakte laadpalenfabrikant Alfen een koerssprong van ruim 7 procent na een nieuw koopadvies van een analist van Berenberg. Op de lokale markt zakte Esperite 4 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft een streep gezet door de eerdere deal over de verkoop van zijn belang in CryoSave South Africa aan Go Life Healthcare. Volgens het bedrijf is aan bepaalde voorwaarden niet voldaan.

Witwassen

De Britse kledingverkoper Ted Baker kelderde 10 procent in Londen na publicatie van de halfjaarcijfers. Het bedrijf zag de omzet stijgen in de eerste helft van het jaar, maar de vooruitzichten voor de rest van het jaar vielen tegen. In Kopenhagen verloor Danske Bank 4,6 procent na nieuws over een Amerikaanse justitieel onderzoek naar witwassen. Ook schrapte de Deense bank zijn aandeleninkoopprogramma.

De euro was 1,1513 dollar waard, tegen 1,1519 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 75,42 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 85,63 dollar per vat.