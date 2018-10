Gepubliceerd op | Views: 1.054

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager geopend. Beleggers op Wall Street deden een stapje terug na de koerswinsten op woensdag, toen de Dow-Jonesindex op zijn hoogste slotstand ooit eindigde.

De Dow noteerde kort na opening een min van 0,3 procent op 26.744 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2916 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,6 procent tot 7978 punten.

Bier- en drankenconcern Constellation Brands (plus 5,7 procent) gaf een kijkje in de boeken. De maker van Corona-bier voor de Amerikaanse markt heeft afgelopen kwartaal meer winst en omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. Beleggers verwerken verder resultaten van onder meer retailer Pier 1 Imports (min 9,7 procent).

Veiling

Ook Comcast stond in de belangstelling. De Amerikaanse kabelreus heeft ingestemd het belang van mediaconcern 21st Century Fox in het Britse Sky over te nemen voor ruim 15 miljard dollar. De biedingsstrijd om Sky was recent via een speciale veiling al beslist in het voordeel van Comcast.

Boekwinkelketen Barnes & Noble sprong ruim 24 procent omhoog. De onderneming heeft besloten om haar strategische opties te onderzoeken. Ook Cloudera en Hortonworks konden op belangstelling rekenen met plussen tot bijna 16 procent. De softwarebedrijven hebben aangekondigd te fuseren.