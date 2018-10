'Rustige opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 742

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan donderdag naar verwachting voor een rustige opening. Amerikaanse beleggers lijken wat gas terug te nemen na de winsten van woensdag, toen de Dow-Jonesindex eindigde op zijn hoogste slotstand ooit.

Op Wall Street hangt volgens kenners een wat nerveuze sfeer door de grote uitverkoop van staatsobligaties. Het sentiment op de beursvloer werd woensdag nog vooruitgeholpen door verschillende berichten die de robuuste staat van de Amerikaanse economie bevestigden. Maar in het kielzog van de aandelenbeurzen liepen de rentes op meerjarige Amerikaanse staatsobligaties tevens behoorlijk op.

Bier- en drankenconcern Constellation Brands heeft een kijkje in de boeken gegeven. De maker van Corona-bier voor de Amerikaanse markt heeft afgelopen kwartaal meer winst en omzet in de boeken gezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Beleggers verwerken verder resultaten van onder meer retailer Pier 1 Imports.

Biedingsstrijd

Ook Comcast staat in de belangstelling. De Amerikaanse kabelreus heeft ingestemd het belang van mediaconcern 21st Century Fox in het Britse Sky over te nemen voor ruim 15 miljard dollar. De biedingsstrijd om Sky was recent via een speciale veiling al beslist in het voordeel van Comcast.

Boekwinkelketen Barnes & Noble wacht waarschijnlijk een flink hogere opening. De onderneming heeft besloten om haar strategische opties te onderzoeken. Ook Cloudera en Hortonworks gaan in de voorbeurshandel omhoog. De softwarebedrijven hebben aangekondigd te fuseren.

De Dow eindigde woensdag op 26,828,39 punten, wat neerkwam op van winst met 0,2 procent. Ook de brede S&P 500 flirtte met een record. De bredere graadmeter steeg 0,1 procent tot 2925,51 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent naar 8025,09 punten.