Groen licht voor benoemingen Euronext

Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Euronext hebben ingestemd met de aanstelling van Daryl Byrne en Chris Topple in de raad van bestuur van de beursuitbater. De benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouders.

Byrne is de nieuwe topman van Euronext Dublin. Hij is de opvolger van Deirdre Somers die in juni haar vertrek aankondigde om een nieuwe stap in haar carrière te zetten. Chris Topple werd eind juli benoemd als nieuwe baas van Euronext Londen.