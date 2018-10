Damrak opent in het rood

Gepubliceerd op | Views: 1.189

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag lager geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen in het rood. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de winstbeurt een dag eerder. Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 552,02 punten. De MidKap noteerde nagenoeg onveranderd op 790,56 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs daalden tot 0,3 procent. In Frankfurt keerden beleggers terug na een vrije dag en verloor de DAX 0,1 procent.

Verzekeraar Aegon klom bijna 2 procent bij de hoofdfondsen. Transamerica, een Amerikaanse dochter van Aegon, heeft een geschil over levensverzekeringen in de Verenigde Staten geschikt voor 195 miljoen dollar. Volgens de verzekeraar wordt hiermee zowel voor klanten als voor Transamerica de onzekerheid over lopende rechtszaken weggenomen.