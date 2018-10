Arcadis verbetert tunnelonderhoud België

Gepubliceerd op | Views: 479 | Onderwerpen: België

ARNHEM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat de komende jaren het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) helpen met het moderniseren van de aanpak van tunnelbeheer en -renovatie. Met de opdracht is een omzet gemoeid van 6,3 miljoen euro.

Het AWV is verantwoordelijk voor het beheer van alle grote verkeerstunnels in Vlaanderen. De dienst wil de komende jaren sterk inzetten op renovatie en slimme technieken om de staat van tunnels in de gaten te houden.