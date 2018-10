'Lager begin Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 871

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine verliezen openen. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na de winstbeurt een dag eerder. Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week verschijnt.

Aan het overnamefront mag staalgigant ArcelorMittal van de hoogste rechter in India een nieuwe poging doen om de Indiase branchegenoot Essar Steel in te lijven. Ook rivaal NuMetal mag nog een bod uitbrengen. ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar.

Autoleasebedrijf LeasePlan kondigde aan in de komende weken naar de beurs in Amsterdam en Brussel te gaan. Het is de bedoeling dat er uitsluitend bestaande aandelen aangeboden zullen worden, zowel aan particuliere als institutionele beleggers. De stukken zijn nu nog in handen van Lincoln Financing.

Telecommasten

Kabel- en telecomconcern Altice Europe heeft de verkoop van zijn telecommasten in de Dominicaanse Republiek aan Phoenix Tower International, onderdeel van investeerder Blackstone, afgerond. De deal met een waarde van 170 miljoen dollar werd eind juli bekendgemaakt.

Esperite liet weten een streep te zetten door de eerdere deal over de verkoop van zijn belang in CryoSave South Africa. Begin juli werd gemeld dat Go Life Healthcare in totaal 50 miljoen Zuid-Afrikaanse rand overhad voor CryoSave. Daarvan zou Esperite 20 miljoen rand krijgen, omgerekend zo'n 1,25 miljoen euro. Volgens het biotechnologiebedrijf is echter aan bepaalde voorwaarden niet voldaan.

Hoger gesloten

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index steeg 0,6 procent tot 552,85 punten en de MidKap klom 0,2 procent tot 790,41 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent. De beurs in Frankfurt was gesloten. Op Wall Street scherpte de Dow-Jonesindex het recordniveau van een dag eerder aan en klom 0,2 procent tot 26.828,39 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,1468 dollar waard, tegen 1,1519 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 76,18 dollar. Brentolie zakte ook 0,3 procent in prijs en werd verhandeld voor 86,01 dollar per vat.