Arcelor mag van rechter bieden op Essar

Onderwerpen: staal

NEW DELHI (AFN/BLOOMBERG) - Staalgigant ArcelorMittal mag van de hoogste rechter in India een nieuwe poging doen om de Indiase branchegenoot Essar Steel in te lijven. Ook rivaal NuMetal mag nog een bod uitbrengen.

ArcelorMittal en een consortium van NuMetal en het Russische VTB Capital zijn al geruime tijd verwikkeld in een overnamestrijd om het failliete Essar. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.

Een eerder bod van ArcelorMittal samen met Nippon Steel werd afgewezen. Daarom is later een nieuw bod gedaan. Dat bod was naar verluidt ongeveer 420 miljard roepie, destijds ruim 5 miljard euro. ArcelorMittal wilde alleen zeggen dat het bod ruwweg overeenkomt met de in de media genoemde bedragen.