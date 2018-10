'LeasePlan is Nederlands succes in autoland'

Gepubliceerd op | Views: 1.673

AMSTERDAM (AFN) - Met LeasePlan vindt er weer een ,,Nederlands succesverhaal'' zijn gang naar de beurs. Dat is wat topman Tex Gunning probeerde te benadrukken bij de presentatie van de beursplannen van het autoleasebedrijf. Als een ware autohandelaar promootte Gunning ook meteen zijn snelgroeiende platform voor tweedehands auto's, CarNext.com, en hij raadde journalisten aan een wagen te bestellen.

Het in 1963 opgerichte LeasePlan is een van de grootste leasemaatschappijen in de wereld, met een jaaromzet van dik 9 miljard euro en 1,8 miljoen auto's in meer dan dertig landen. Het bedrijf was in het verleden een aantal jaar in handen van onder meer ABN AMRO en Volkswagen, waarna het in 2016 werd overgenomen door een consortium met onder andere pensioenuitvoerder PGGM.

Gunning ziet in de gang naar de beurs een ,,logische volgende stap''. Hij belooft beleggers flinke groei in de komende jaren. Denk aan elektrische auto's, zelfrijdende auto's of deelauto's, legt Gunning uit. Techbedrijven die daarmee bezig zijn willen volgens de bestuursvoorzitter geen grote voorraad auto's in eigen bezit houden, en kloppen daarom bij LeasePlan aan.

Samenwerkingen

De onderneming heeft bijvoorbeeld al een samenwerking gesloten met taxi-appbedrijf Uber, over de levering en het onderhoud van auto's. Ook trekt LeasePlan samen op met deelautobedrijf SnappCar en navigatiedienstverlener TomTom. Het bedrijf runt tevens een spaarbank in onder meer Nederland.

Diesel is nog wel een dingetje in de autobranche, omdat dieselauto's door strengere milieunormen komende jaren zomaar flink in waarde kunnen zakken. Gunning vindt dat beleggers niet bang moeten zijn, aangezien zijn wagenpark eigenlijk alleen nog schonere diesels bevat. Daarbij heeft LeasePlan auto's nooit heel lang in bezit, aangezien wagens vaak maar twee tot drie jaar als nieuwe leasebak worden gebruikt.

Het was al langer bekend dat de onderneming een beursgang onderzocht. In de ogen van Gunning is nu het juiste moment. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, krijgt LeasePlan waarschijnlijk al binnen enkele weken een notering aan de beurzen van Amsterdam en Brussel. Veel details, bijvoorbeeld het bedrag dat met de beursgang moet worden opgehaald, volgen later.