Siemens wil af van resterend belang in Osram

BERLIJN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Siemens gaat vrijwel zijn gehele resterende belang in voormalige verlichtingsdivisie Osram Licht verkopen aan institutionele beleggers. Het gaat om een deelneming van ruim 17 procent met een marktwaarde van dik 1,2 miljard euro.

Osram werd in 2013 al door Siemens naar de beurs gebracht. Het vroegere moederbedrijf is al die tijd grootste aandeelhouder gebleven. Afgelopen jaar verslechterde de relatie tussen Osram en Siemens echter. Siemens kon zich niet helemaal vinden in Osrams uibreidingsplannen op de markt voor led-verlichting.

Het technologieconcern heeft aangeven nog slechts een klein aantal aandelen in Osram aan te houden in verband met bepaalde warrants voor 2019. De opbrengst van de verkoop van het belang wil Siemens gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.