Vraag naar luchtvrachtvervoer neemt flink toe

GENÈVE (AFN) - Luchtvrachtvervoerders kenden in augustus wederom een sterke maand. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA ging de vraag naar hun diensten op jaarbasis met 12,1 procent vooruit.

Het is al de vijfde keer in zes maanden dat er sprake is van groei met dubbele cijfers. De goede prestaties van de sector zijn vooral te danken aan het aantrekken van de wereldhandel.

De capaciteit van luchtvrachtvervoerders steeg in augustus met 4,7 procent. De hardere groei van de vraag is goed nieuws voor de aanbieders, die hun opbrengsten daardoor zien stijgen. IATA signaleert inmiddels wel tekenen dat de periode van sterke stijging het einde nadert. Voor heel 2017 rekent de brancheclub wat betreft de vraag naar luchtvracht op een groeicijfer van 7,5 procent.