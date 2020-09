Licht negatief resultaat voor Morefield

Nou,bij mij was het resultaat van de week zeer droevig,het was opgaan,blinken en verzinken,maandag begonnen we licht rood,dinsdag sprong het sein overtuigend op groen,woensdag sprongen alle seinen op groen met daaronder het getal 30,dat betekent bij het spoor,je mag een 10x hogere baanvaksnelheid rijden,mijn chippertjes raasden naar een plus van 6,5%,donderdag stortte de tgv in het ravijn en vrijdag vielen er nog een paar grote rotsblokken op de brokstukken,resultaat.mijn chippertjes lagen zwaar te kermen bij een verlies van 6,5%,het plusteken veranderde in 2dagen tijd in een min,eerst kwam donderdag het bericht dat china op topsnelheid zelf een chipindustrie op gaat zetten,hier zien we hoe het handige trumpie op vakkundige wijze het brood uit zijn chip industrie stoot,wij profiteren ook mee van de geniale ideeen van deze grote slimmerik!!

Dat was misschien wel de rede waarom nvidia en apple in de uitverkoop gingen,apple zorgde met zijn orders voor 75 miljoen 5g smartphones trouwers voor de aanvankelijke rally,het vreemde is dat onze chippers bij lange na niet zulke bokkesprongen omhoog hebben gemaakt dan nvidia,die noteerde vorige week een koers/winst verhouding van 54,onze chipboertjes noteren maar goed en wel de helft,toch vallen ze bijna net zo hard als nvidia naar beneden,nu ja,als je chippers hebt dan moet je er maar tegen kunnen dat ze bij het minste of geringste massaal de vuilbak in gaan,geen paniek,bijna alleen zij profiteren van een negatief corona verhaal en als dat verhaal overtuigend naar positief omslaat,dan staan ze misschien wel alle 3 op het podium,ook positief is dat de topspeler van Dalm vertelde dat de vraag naar gebruikte printplaten giga toeneemt,met name de printplaten uit computers beginnen aardig de prijs van geel koper te naderen,daar word ik dus weer vrolijk van,te meer omdat dit aangeeft dat chippertjes allerwege naar topnivo's opschakelen,kijk maar naar broadcom;die pluste meer dan 3% op zijn cijfers,dus ik denk dat hij die knaken heeft deze dip zeker moet benutten!!

Vandaag de tuin reinigen,want de rugt;onkruid groeit welig,nu ja,een oud tuinders gezegde zegt;geen rugt,dan ook geen vrucht,op een goede vruchtbare akker voelt rugt zich helaas ook goed thuis!

Morgen genieten van de altijd stijgende waarde van het WOORD,daar is altijd sprake van steeds hoger oplopende waarden,zonder 1 dipje!!

Maandag verwacht ik herstel,in amerika ging zoals steeds,de beurs na het sluiten van europa,vrijdag weer leuk omhoog,sommige afdankertjes eindigden weer groen,dus dat moet bij ons toch ook een goede herstart geven,al moet je wel zeggen we gaan altijd voorop met terugtrekken,maar zijn veel trager met herstarten!!SJALOOM!!!