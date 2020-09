Beurzen New York sluiten opnieuw in het rood

Gepubliceerd op | Views: 923

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw lager gesloten, na de zware minnen van een dag eerder. De verliezen van eerder op de dag werden wel deels weggepoetst. Technologiebedrijven werden wederom van de hand gedaan, na de forse koersdalingen voor techaandelen op donderdag. Daarnaast ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,6 procent in de min op 28.133,31 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3426,96 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1,3 procent tot 11.313,13 punten. De hoofdgraadmeters gingen donderdag tot 5 procent onderuit. Het was de sterkste daling voor de indices op één dag sinds juni. Daarmee kwam een einde aan een reeks winstdagen voor de Nasdaq en S&P 500 die nieuwe recordstanden hadden bereikt.

Grote techfondsen als softwareconcern Microsoft, Google-moeder Alphabet, webwinkelreus Amazon en streamingvideodienst Netflix lieten minnen optekenen tot 3 procent. Apple kon nog een klein winstje boeken. In de chipsector moesten bedrijven als Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Nivida, Qualcomm en Adobe verliezen tot 3 procent slikken. Chipconcern Broadcom wist zich met een plus van ruim 3 procent te onttrekken aan het slechte sentiment dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Banenrapport

Het aandeel Tesla ging 2,8 procent omhoog. De maker van elektrische auto's leverde in de voorbije drie dagen juist nog meer dan 18 procent van zijn beurswaarde in.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in augustus een kleine 1,4 miljoen nieuwe banen bij. Dat is een minder grote stijging dan een maand eerder, maar kwam ongeveer overeen met wat economen in doorsnee hadden verwacht. De werkloosheid in de Verenigde Staten daalde tot 8,4 procent, van 10,2 procent in juli. Dat hoeft niet alleen maar goed nieuws te zijn, maar zou ook kunnen wijzen op een terugtrekken van Amerikanen van de arbeidsmarkt nu de kans op het vinden van een nieuwe baan minder groot is.

De euro noteerde 1,1841 dollar tegen 1,1814 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent goedkoper op 39,52 dollar. Brentolie daalde 3,8 procent in prijs tot 42,39 dollar per vat. Daarmee zakten de olieprijzen naar het laagste niveau in meer dan een maand.