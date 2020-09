Negatief resultaat voor MKB Nedsense in eerste jaarhelft

Gepubliceerd op | Views: 52

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar een klein negatief resultaat geboekt van 240.000 euro. De investeringen van MKB Nedsense in GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften) hadden te maken met uitdagende omstandigheden. Door de coronacrisis en de lockdown werden projecten uitgesteld en was het moeilijker het orderboek aan te vullen. Vooral Axess had daar last van en zag diverse projecten uitgesteld worden. Sinds de zomer zien zowel Axess als GNS Brinkman de omzet weer aantrekken.

De reële waarde van de private equity investeringen daalde van 4 miljoen euro eind 2019 naar 3,9 miljoen euro. De investeringsmaatschappij beschikt over een kaspositie van 2,4 miljoen euro. Het eigen vermogen bedroeg eind juni 6,5 miljoen euro tegenover 6,7 miljoen euro eind 2019.

Vanwege het onzekere economische klimaat is MKB Nedsense terughoudend met uitspraken over de verwachte resultaatsontwikkeling. MKB Nedsense in gesprek met diverse partijen over de aankoop van en/of inbreng van nieuwe belangen en investeringen. Daarmee wil de onderneming invulling geven aan haar strategie: het opbouwen van een portefeuille mkb-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor aandeelhouders. Ondertussen bekijkt MKB Nedsense ook de mogelijkheid om een beter rendement te maken op de liquide middelen waarover de vennootschap beschikt.