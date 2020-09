Olieprijzen gedaald naar laagste niveau in een maand

vanmorgen stond de future op 44 usd...praktisch hoogste stand ever,



de voorraden olie blijven ook steady dalen zoale uit het iae rapport bleek woensdag.



In de panic selling net na de openimg van de beurs schoot de olie ook mee onderuit, Mijn inziens is dus de daling van de olie naar 40 usd in die periode gedreven door speculanten die risicos aan het afbouwen zijn,



De fundamentals zijn nog steeds goed. Stijgende vraag naar olie gaat nog steeds als ik de rapporten mag geloven.



Waar de schrijver van dit artikel zijn info heeft gekregen is mij een raadsel, Mss dat hij zijn bron kan geven? Ik zie namelijk echt geen dalende vraag in de wekelijkse iae rapporten,