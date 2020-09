Lager resultaat voor winkelvastgoedfonds Retail Estates

Gepubliceerd op | Views: 299

TERNAT (AFN) - Retail Estates heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een lager resultaat behaald, omdat vanwege de coronacrisis winkels in de panden van de beursgenoteerde onderneming werden gesloten en huurbetalingen werden uitgesteld, gekort of kwijtgescholden. Inmiddels zijn die huurbetalingen weer hersteld.

Het belangrijke epra-resultaat van het Belgische winkelvastgoedfonds bedroeg in de eind juni afgesloten periode 12,4 miljoen euro tegen bijna 16,3 miljoen euro een jaar eerder. Het netto huurresultaat kwam uit op 21,3 miljoen euro, wat een daling met bijna 17 procent inhoudt. De daling is te verklaren door de kortingen in het kader van corona en door de aanleg van de provisie voor dubieuze debiteuren. Anderzijds is er ook een stijging van de huur ten opzichte van vorig jaar door de nieuwe investeringen van het huidige en vorige boekjaar.

De bezettingsgraad van de totale portefeuille was eind juni 97,5 procent tegen 97,9 procent aan het einde van maart. De waarde van de vastgoedportefeuille stond op meer dan 1,7 miljard euro.