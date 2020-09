AEX fors omlaag na techuitverkoop op Wall Street

Onze fondsen dalen totaal niet in lijn met branchegenoten. Onze analisten praten het continue goed met dollar praatjes en samenstelling aex etc..hoe leg je dit uit, wat ik hierboven lees voor onze it fondsen versus europese it fondsen:

Chiptoeleverancier ASMI en chipmachinefabrikant ASML stonden bij de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 7,1 procent. In de MidKap bungelde chipdienstverlener Besi onderaan met een min van 6,5 procent. In Parijs werd chipproducent STMicroelectronics 2,3 procent lager gezet. Het Duitse chipconcern Infineon Technologies wist de schade beperkt te houden met een min van 0,5 procent in Frankfurt.