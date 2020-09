AEX fors omlaag na techuitverkoop op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een flink verlies het weekend ingegaan, onder druk van een verdere uitverkoop van techaandelen op Wall Street. Ook elders in Europa waren rode cijfers te zien. Op het Damrak moesten vooral de chipfondsen het ontgelden omdat zij gevoelig zijn voor de gang van zaken in de Amerikaanse technologiesector. Financiële fondsen waren in trek, mede dankzij fusienieuws in de Spaanse bankensector.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,7 procent lager op 540,27 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 793,00 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 1,7 procent.

Chiptoeleverancier ASMI en chipmachinefabrikant ASML stonden bij de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 7,1 procent. In de MidKap bungelde chipdienstverlener Besi onderaan met een min van 6,5 procent. In Parijs werd chipproducent STMicroelectronics 2,3 procent lager gezet. Het Duitse chipconcern Infineon Technologies wist de schade beperkt te houden met een min van 0,5 procent in Frankfurt.

ABN AMRO en ING stonden bij de sterkste stijgers in de AEX met winsten tot 3,3 procent. De Spaanse banken deden het nog beter. Caixabank en Bankia stegen 12,4 procent en bijna 33 procent in Madrid. De twee grote banken voeren gesprekken over een mogelijke samensmelting. Concurrenten Santander en BBVA wonnen tot 5,2 procent. In Parijs klommen de Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole tot 3 procent.

Just Eat Takeaway leverde 2,6 procent in. Het maaltijdbestelbedrijf heeft alle goedkeuringen gekregen van de toezichthouders voor de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Met de deal, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is 7,3 miljard dollar gemoeid.

GrandVision verloor 1,9 procent. Brillenreus EssilorLuxottica (min 1,8 procent) wil nog altijd inzage in bedrijfsgevoelige informatie van Pearle en Eyewish-moeder GrandVision en diens eigenaar HAL (plus 0,5 procent). De Frans-Italiaanse onderneming gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter in Rotterdam. Die vond het eerder niet noodzakelijk dat EssilorLuxottica, dat ook aan een overname van GrandVision werkt, inzage kreeg.

Op de lokale markt steeg Marel 2,3 procent. De IJslandse maker van vlees- en visverwerkende machines neemt de Duitse snijspecialist Treif Maschinenbau over. In Dublin klom Ryanair 3,7 procent. De budgetmaatschappij haalde zo'n 400 miljoen euro op met de uitgifte van aandelen om aan haar schuldverplichtingen te voldoen.

De euro noteerde op 1,1814 dollar tegen 1,1827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 40,33 dollar. Brentolie daalde 2,2 procent in prijs, tot 43,10 dollar per vat.