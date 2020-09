Amazon wil nog eens 10.000 extra banen op kantoor nabij Seattle

Gepubliceerd op | Views: 130

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Webwinkel Amazon is van plan nog eens 10.000 extra werknemers aan te nemen voor zijn kantoorlocatie in de plaats Bellevue in de omgeving van de Amerikaanse stad Seattle. Daarmee moet het aantal werknemers in Bellevue in de komende jaren stijgen naar 25.000.

Amazon is bezig met de bouw van nieuwe kantoorruimte en wolkenkrabbers in Bellevue, dat ten oosten ligt van Seattle waar het hoofdkantoor van de internetgigant staat. Momenteel heeft het bedrijf 3000 werknemers in dienst in Bellevue en 50.000 in Seattle in de staat Washington in het noordwesten van de Verenigde Staten. Amazon is ook bezig met de ontwikkeling van een tweede hoofdkantoor in de staat Virginia in het oosten van het land, in de stad Arlington. Daar moeten over tien jaar 25.000 werknemers actief zijn.

Amazon werkt dit jaar aan een flinke uitbreiding van het personeelsbestand, mede om zo aan de sterk stijgende onlineverkopen vanwege de coronacrisis te kunnen voldoen. Zo werd donderdag nog bekend dat het concern van plan is om in Groot-Brittannië 7000 extra vaste werknemers in dienst te nemen. Daarmee zou het Britse personeelsbestand van Amazon stijgen naar meer dan 40.000.