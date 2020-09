Air France-KLM stelt transformatiedirecteur aan

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - Luchtvaartonderneming Air France-KLM promoveert Oltion Carkaxhija tot transformatiedirecteur. Hij neemt met die rol zitting in het bestuur van de onderneming. De rol van Carkaxhija wordt met name het verder op orde brengen van het huishoudboekje van de divisies van het luchtvaartconcern.

De benoeming van de vertrouweling van AF-KLM-topman Ben Smith heeft zover bekend geen invloed op de bezuinigingsopgave waar KLM voor staat als onderdeel van het crisissteunpakket van de Nederlandse overheid. Dit omdat KLM zover bekend over zijn eigen portemonnee gaat. De benoeming van "andermaal" een directeur zorgt wel voor gefronste wenkbrauwen bij de Nederlandse maatschappij.

Dario Fucci van de ondernemingsraad van KLM stelt dat het wel erg druk wordt aan de top van het bedrijf na een aantal eerdere benoemingen in het bestuur. Hij is ook benieuwd wat de werkzaamheden van Carkaxhija precies gaan inhouden, nadat bijvoorbeeld al een speciale bestuurder is aangesteld die zich buigt over de strategie van AF-KLM.

Net als Smith heeft Carkaxhija een verleden bij Air Canada. Hij kwam in 2018 in dienst bij AF-KLM. Hij hield zich de laatste tijd al bezig met de transformatie bij het Frans-Nederlandse bedrijf.