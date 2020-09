Amerikaanse werkgelegenheid neemt opnieuw toe

Gepubliceerd op | Views: 832 | Onderwerpen: arbeidsmarkt

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten heeft afgelopen maand verder herstel laten zien nadat er ook in juni en juli al banen bij kwamen. Exclusief de landbouwsector groeide het aantal banen met 1,37 miljoen, becijferde het Amerikaanse ministerie van Arbeid. De werkloosheid in 's werelds grootste economie nam iets af tot 8,4 procent.

Hiermee ging het iets beter dan economen hadden voorzien. Volgens een peiling door persbureau Bloomberg rekenden zij in doorsnee op 1,35 miljoen extra banen in augustus. De cijfers betekenen wel dat het tempo van het herstel is afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. In juli kwamen er nog een bijgestelde 1,7 miljoen banen bij, wat 29.000 banen minder was dan eerder aangegeven. De werkloosheid bedroeg in juli 10,2 procent.

Het herstel van de werkgelegenheid kent bovendien twee sporen. Het aantal banen in de dienstensector met relatief lage salarissen, zoals in winkels, bezorgdiensten en transport en in distributiecentra nam snel toe. In de beter betaalde groepen is nauwelijks iets te merken van een stijging.

De Amerikaanse werkgelegenheid kreeg tijdens de coronacrisis forse klappen. Nadat de economie in veel regio's weer heropende trad er herstel op. Vanwege nieuwe oplevingen van het virus en nieuwe maatregelen werd daarom scherp naar deze arbeidsmarktcijfers gekeken.