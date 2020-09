Fortis-bestuurders ontlopen vervolging voor misleiden beleggers

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: banken

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Zeven oud-bestuurders van het voormalige Fortis worden niet vervolgd voor het misleiden van beleggers aan de vooravond van de ondergang van de bank. De verdenkingen uit 2007 en 2008 zijn verjaard, oordeelde de Brusselse raadkamer vrijdag.

Fortis gaf in 2007 nieuwe aandelen uit, terwijl de bank zwaar weer verwachtte door de Amerikaanse hypotheekcrisis. In de prospectus werd een te rooskleurige inschatting gegeven van de impact van die crisis.

Justitie zag al eerder van vervolging af. Het OM vond niet genoeg bewijs om aan te tonen dat onder anderen oud-voorzitter Maurice Lippens, oud-topmannen Jean-Paul Votron en Herman Verwilst en voormalig financieel directeur Gilbert Mittler zich hebben bezondigd aan onder meer valsheid in geschrifte. Ongeveer 150 aandeelhouders lieten het er niet bij zitten en vroegen de raadkamer alsnog vervolging in te stellen. Maar ook die ziet daar niets in.

Hoger beroep

De beleggers kunnen nog wel in hoger beroep.

In 2008 ging het bergafwaarts met Fortis. Toen het bedrijf eind dat jaar failliet dreigde te gaan, werd het door de Nederlandse en Belgische staat gered en opgesplitst.