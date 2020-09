Banken trekken de kar op Europese beurzen

De helft vd aex is een financial...bedoelen ze na 3 procrnt daling gisteren en een plusje van 0,1 procent...dat hiermee de kar wordt getrokken door de banken....uuft. Ik sta versteld van de titelkoppen...we crashen gisteren en al wekenlang dalen we en blijven we achter en na een onveranderde opening vd aex en de future wallstreet herstelt behoorlijk bijna 1 procent in plus....Een titel als aex doet wederom niet mee met feestje wallstreet is beter dan dat de banken dekar trekken ..aex is vanaf hoogtepunt 15 procent lager en wallstreet staat alweer bijna op ATH...die maakt zijn verliezen dik goed!